Angebot im Kreis Heinsberg Neue Selbsthilfegruppe zu Kaufsucht

„Kaufsucht entsteht häufig aus der Gewohnheit heraus einzukaufen, um negative Gefühle auszublenden. Nach und nach wird diese Gewohnheit bei manchen Menschen zur Sucht, die sehr häufig zu einer Verschuldung führt. Versuche, weniger zu kaufen können zu Nervosität, Unruhe, Angst und so weiter führen“, teilt das SFZ mit. In der neuen Selbsthilfegruppe kann durch den Austausch mit Gleichbetroffenen die Einzelperson gestärkt werden, besser mit der Situation umzugehen, sich emotional zu stabilisieren und Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Die Gruppe trifft sich immer am ersten und dritten Donnerstag im Monat um 18 Uhr in den Räumlichkeiten des SFZ.