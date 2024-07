Notfallseelsorge in Heinsberg Erste Hilfe für die Seele – neue Notfallseelsorger für Heinsberg und Düren

Auch Boris Kassebeer bestätigte die Herausforderung, die in der Tätigkeit inbegriffen ist: „Ich musste mich erst daran gewöhnen, dass mitten in der Nacht das Telefon zum Dienst ruft.“ Die Zeit, die Nachricht vom verstorbenen Angehörigen zu überbringen, haben die Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr nicht, daher stellen die Notfallseelsorger so eine große Hilfe dar. Als Bindeglied in der Rettungsdienstkette bereitet die Seelsorge erste Verarbeitungshilfen und unterstützt bei der Klärung von Fragen. Das Zuhören, mit den Angehörigen telefonieren, oder einfach für die Betroffenen da sein und Nähe spenden gehören zu den wichtigsten Aufgaben eines Seelsorgers, so Kassebeer. Die neuen Notfallseelsorger bedankten sich herzlich bei Achim Kück und Christian Heinze-Tydecks für die Zeit der neunmonatigen Schulung, das viele Wissen und die Diskussionen, aber auch das gemeinsame Lachen.