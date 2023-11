Geplantes Gewerbegebiet im Kreis Heinsberg Neue Fragen zu Future Site InWest

Bei Geilenkirchen-Lindern, am Rand des Hückelhovener Ortsteils Brachelen, soll mit Future Site InWest im Kreis Heinsberg ein 240 Hektar großes nachhaltiges Industrieareal entstehen, das in Nordrhein-Westfalen neue Maßstäbe setzen soll. Land und Kreis sind sich eigentlich einig, die Entwicklung des Vorhabens als wichtigen Beitrag zum Strukturwandel im Rheinischen Revier zu beschleunigen. Gefördert wird das Projekt aus dem Braunkohlestrukturfonds. Auf der Fläche in Geilenkirchen-Lindern sollen sich zahlreiche Unternehmen ansiedeln.