Umlage sinkt Kreis Heinsberg muss weniger an LVR zahlen

Ullrich Sonntag (CDU) und Christiane Leonards-Schippers (CDU), beide Mitglied der Landschaftsversammlung Rheinland für den Kreis Heinsberg in Köln, finden: „Erneut will die Große Koalition von CDU und SPD die Städte und Kreise im Rheinland – wie in den Jahren zuvor – und somit auch unseren Kreis Heinsberg entlasten. Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund und in dem Wissen, dass sich unser Kreis und seine Städte und Gemeinden ebenfalls in einer angestrengten Haushaltssituation befinden.“ Mit der Entlastung um 2,5 Millionen Euro würden sich für den Kreis Heinsberg neue Spielräume ergeben.