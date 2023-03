Einigung erzielt Kreis Heinsberg muss weniger als gedacht an den LVR zahlen

(RP) Jetzt hat sich die Landschaftsversammlung in Köln entschlossen, die Umlagenerhöhung abzuschwächen. Der Kreis zahlt damit in diesem Jahr 74,3 Millionen Euro an den LVR. Mit dem ursprünglich aus Köln geplanten Hebesatz wären es 80,9 Millionen Euro gewesen. Der LVR hatte den Satz auf 16,65 Prozent anheben wollen, nun hat man sich auf 15,3 Prozent geeinigt.