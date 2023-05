Großer Rentner-Anstieg bis 2030 Kreis Heinsberg muss sich auf demografischen Wandel einstellen

In seiner Einführung in die Tagung betonte Amtsleiter Wilhelm Schulze, dass es darum gehe „den demografischen Wandel zu gestalten“. Im Grunde müsse man das Thema Altenhilfe neu denken. Hermann Allroggen, Vorstandsmitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen stellte Möglichkeiten der erfolgreichen Seniorenpolitik vor Ort vor. Zielgruppen, Lebensverhältnisse und Versorgungsstrukturen waren das Thema der Sozial- und Pflegeplanerin des Kreises Heinsberg, Margaretha Funke. Gemeinsam mit Torsten Bölting, Geschäftsführer des Instituts für Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung, stellte Margaretha Funke das Kommunale Informationssystem des Kreises Heinsberg vor. Wie man kommunale Altenhilfe- und Pflegestrukturen gesetzlich weiterentwickeln könnte, trug Reinhard Pohlmann, Vorstandsmitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros, vor. Wilhelm Schulze präsentierte abschließend die bevorstehende Projektinitiative „Präventive Hausbesuche von Seniorinnen und Senioren im Kreis Heinsberg“.