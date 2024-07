Klaviersommer im Kreis Heinsberg Außergewöhnliche Talente live erleben

Ab dem 20. Juli stehen zuallererst die jungen Talente im Mittelpunkt des Klaviersommers. Im neu aufgelegten internationalen Jugendwettbewerb Young Euregio Piano Award treten am 20. und 21. Juli ganztägig Kinder und Jugendliche im Alter bis 17 Jahre in der Städtischen Realschule in Geilenkirchen vor einer internationalen Jury unter dem Vorsitz von Xin Wang auf. In drei Alterskategorien werden Preisgelder in Höhe von 3700 Euro vergeben. Mit dem Preisträgerkonzert am 21. Juli um 19 Uhr in der Aula der Realschule stellen sich die jungen Talente noch einmal der Geilenkirchener Bevölkerung und zeigen ihr außergewöhnliches Können.