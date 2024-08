Kreis Heinsberg Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Der Niederländer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, in dem er zunächst stationär verbleiben musste. Das Motorrad rutschte nach dem Sturz noch einige Meter weiter und prallte von hinten gegen einen vorausfahrenden Mercedes, an dem ein Sachschaden entstand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen