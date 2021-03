Grenzüberschreitende Zusammenarbeit : Der Kreis Heinsberg plant den Euregio-Beitritt

Erkelenzer Land Die Verbandsversammlung berät am 17. Juni über die angestrebte Neumitgliedschaft in der Euregio Rhein-Maas-Nord. Das soll dabei helfen, die deutsch-niederländische Zusammenarbeit auszubauen.

„Eine zielorientierte und pragmatische grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Mitte Europas ist ein hohes Gut – in diesen Zeiten vielleicht sogar mehr denn je“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Dies gelte im besonderen Maße gerade auch für den Kreis Heinsberg mit einer mehr als 70 Kilometer langen Grenze zu den Niederlanden. Aus diesem Grunde sollte der Kreis – neben der traditionell gewachsenen Mitgliedschaft in der trilateralen Euregio Maas-Rhein – eine Neumitgliedschaft in der Euregio Rhein-Maas-Nord anstreben.