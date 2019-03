Kreis Heinsberg: Mobiles Angebot für Schwangere mit Fluchthintergrund

Heinsberg Das Kommunale Integrationszentrum hat mit den Frühen Hilfen des Kreisjugendamtes ein mobiles Informations- und Bildungsangebot für Schwangere und Mütter mit Fluchthintergrund entwickelt.

2018 folgte eine Erweiterungsphase, und das Projekt konnte an weiteren fünf Standorten innerhalb des Kreisgebietes durchgeführt werden, so dass insgesamt bisher über 100 Frauen mit Flucht- und Migrationshintergrund erreicht werden konnten. Auch dieses Jahr sind Projektveranstaltungen geplant, um dieses mobile Bildungsangebot in der Fläche auszuweiten. Derzeit sind für die aktuelle Projektphase folgende Termine im Kreisgebiet geplant und werden mit den kommunalen Integrationsbeauftragten abgestimmt: 4. April, 7. und 15. Mai, 26. Juni und 2. Juli. Weitere Termine sind auf Anfrage und Absprache mit den Kommunen möglich.