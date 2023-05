Mit Promille-Brille und Unfallsimulator Aktionstag im Himmerich soll sensibilisieren

„Besonders junge Fahranfängerinnen und -anfänger sollen an diesem Abend mit verschiedenen Aktionen zum Thema Alkohol im Straßenverkehr angesprochen und sensibilisiert werden“, teilt die Kreispolizei mit. Dabei bleibe der „erhobene Zeigefinger außen vor“, so die Behörde. „Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen können an verschiedenen Ständen ihre eigenen Erfahrungen machen.“