Aus dem Heinsberger Kreishaus : Mit Positionspapier die Generationen verbinden

Kreis Heinsberg Mit einem Positionspapier soll die generationenübergreifende Betreuung im Kreis Heinsberg umrissen werden. Wie der Kreisausschuss die bisherigen Bemühungen bewertet.

Der Grund, dass man sich nun auf ein Positionspapier verständigt hat, war einerseits der Besuch von Heinz-Peter Benetreu, dem Vorsitzenden des Beirates für Generationenfragen, und waren andererseits die Ausführungen von Wilhelm Schulze, Leiter des Amtes für Altershilfen und Sozialplanung beim Kreis Heinsberg. Schulze berichtete von den Ergebnissen einer Erhebung, an der mehr als 30 Einrichtungsträger teilgenommen haben. Man kam zu der Erkenntnis: Die im Kreis Heinsberg vorhandenen Einrichtungen unterschiedlicher Träger sind vielfältig generationenübergreifend tätig. Mehr noch: Neben Senioreneinrichtungen sind auch Kindertageseinrichtungen und Schulen in ihrem Alltag damit beschäftigt, neue Kontakte zu knüpfen und diese entsprechend zu vertiefen.

Heinz-Peter Benetreu machte in der Sitzung des Kreisgesundheitsausschusses darauf aufmerksam, dass man sich ohnehin vom Begriff Betreuung besser verabschieden sollte. „Man lernt voneinander und begegnet sich, es ist ein gemeinsames Leben – so ist das treffender beschrieben“, sagte Heinz-Peter Benetreu. Er regte im Namen des Beirates für Generationenfragen an, in Sachen Bewertung und Qualität das Stichwort generationenübergreifende Aktivitäten zu setzen. Jutta Schwinkendorf und Sabrina Grübener, beide Bündnis 90/Die Grünen, begrüßten die Pläne eines Positionspapiers. Sie regten an, darin beispielsweise auch sogenannte „Best Practice“-Beispiele zu nennen, die beschreiben, was schon sehr gut funktioniert.