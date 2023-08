Diebstahlserie im Kreis Heinsberg Mehrere Transportfahrzeuge gestohlen

In den Abendstunden des 30. August (Mittwoch) verschwand zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr im Heinsberger Stadtteil Porselen auf der Zedernstraße erneut ein Citroen Jumper, an dem Kennzeichen aus Heinsberg (HS-) angebracht waren und in dem sich ebenfalls Werkzeug befand. Kurz danach, gegen 23 Uhr, bemerkte ein Anwohner der Von-Kesseler-Straße in Heinsberg-Horst einen startenden Motor. Als er aus dem Fenster sah, bemerkte er, wie sein weißer Fiat Ducato (HS-) in Richtung Himmerich davonfuhr. Auch in diesem Fahrzeug lag diverses Werkzeug.