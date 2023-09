Kreis Heinsberg Mehrere schwere Unfälle am Wochenende

So war am Samstagnachmittag gegen 13.50 Uhr ein 73 Jahre alter Mann mit einem Kleinkraftrad auf der Gladbacher Straße in Wassenberg unterwegs. Der Wassenberger stürzte am Kreisverkehr in Richtung Erkelenzer Straße aus unbekannter Ursache und verletzte sich dabei schwer. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.