Erneut Taten im Kreis Heinsberg Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen und gestohlen

Diebstähle von Fahrzeugen und aufgebrochene Autos bleiben im Kreis Heinsberg ein Problem. Erneut verzeichnete die Polizei in den vergangenen Tagen mehrere Taten. So brachen unbekannte Täter in der vergangenen Woche ein Auto auf, das mehrere Tage lang im Parkhaus am Erkelenzer Bahnhof parkte. Sie erbeuteten eine Musikbox und eine Dashcam. In Wassenberg schlugen Unbekannte am Samstagnachmittag die Scheibe eines Autos ein, das an der Kreuzkirche/Bergstraße parkte. Hieraus erbeuteten sie eine Handtasche samt Inhalt. Aus einem in Übach-Palenberg geknackten Fahrzeug erbeuteten Täter zudem ein Tablet.