Im Kreis Heinsberg Mehrere Einbrüche und Diebstahl in der Region

Am 8. März, gegen 7.30 Uhr, hatte ein Wohnungsinhaber einen Einbrecher überrascht, der in dem Wohnhaus an der der Kapellenstraße in Hückelhoven-Baal gerade einen Schrank durchsuchte. Der Einbrecher ergriff die Flucht durch ein zuvor geöffnetes Fenster. Dabei handelte es sich der Beschreibung zufolge um einen südländisch aussehenden Mann, etwa 1,80 Meter groß, schwarze Haare. Er trug einen schwarzen Pullover mit weißem Aufdruck auf dem Rücken, Schuhe und Hose waren ebenfalls schwarz. Bei sich hatte er einen blauen Werkzeugkoffer. Die Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Kriminalpolizei der Polizei Heinsberg, erreichbar unter 02452 9200.