Kreis Heinsberg Mehrere Büro- und Wohnungseinbrüche

Auch in Erkelenz wurde am Freitag, 17. November, gewaltsam in ein Bürogebäude an der Brüsseler Allee eingebrochen. Die Täter flüchteten, als die dortige Anlage gegen 20.45 Uhr einen Alarm auslöste. Zudem drangen zwischen Freitagmorgen, 17. November, und Sonntagabend, 18. November, – ebenfalls in Erkelenz – Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Alter Kirchweg ein. Ob etwas aus dem Einfamilienhaus oder aus dem Bürogebäude in Erkelenz entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahmen noch nicht gesagt werden.