Chef der Handwerkskammer fordert Mehr Werbung für die schönen Seiten des Handwerks

Zur Bekämpfung des Fachkräftemangels im Handwerk müsste bei Jugendlichen, Eltern, Lehrern und Schulleitern deutlicher werden, wie attraktiv Handwerksberufe sind und welche hervorragenden Karrieremöglichkeiten es gibt beziehungsweise wie glücklich die Arbeit im Handwerk macht. Zwar steige das Interesse am Handwerk erkennbar, allerdings schlage sich dies noch nicht in einem Anstieg der abgeschlossenen Lehrverträge nieder. Eine Forderung des Handwerks diesbezüglich ist die verpflichtende Aufnahme von Werkunterricht an allgemeinbildenden Schulen, um jungen Menschen zu vermitteln, was es für tolle handwerkliche Berufe gibt. Hier sei das Land Nordrhein-Westfalen gefragt und müsse Einfluss nehmen.