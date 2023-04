Offener Brief an Cem Özdemir Heinsberger Katholikenrat fordert Umbau der Nutztierhaltung

Kreis Heinsberg · Ihr Anliegen richteten sie in einem offenen Brief an den Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Cem Özdemir. Das sind die Hintergründe.

06.04.2023, 05:10 Uhr

Der Katholikenrat Heinsberg fordert mehr Tierwohl. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung im Bistum Aachen (KAB) und die regionalen Katholikenräte Mönchengladbach und Heinsberg fordern einen Umbau der Nutztierhaltung und mehr Tierwohl. Ihr Anliegen richteten sie in einem offenen Brief an den Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Cem Özdemir. 18 Monate lang führten die KAB und die regionalen Katholikenräte Mönchengladbach und Heinsberg das Projekt „Schwein haben“ durch. „Ziel des Projekts war Aufklärung, Bewusstseinsbildung und eine offene gesellschaftliche Debatte für einen verantwortungsvollen Umgang in Fleischproduktion und Fleischkonsum im Sinne einer artgerechten Haltung und des Tierwohls zu schaffen“, heißt es im Brief. Um praxisnah zu arbeiten, wurde für das Projekt ein Schwein artgerecht aufgezogen und tiergerecht geschlachtet. Zudem wurde das Fleisch regional verwertet. Daran wurde die individuelle, aber auch gesellschaftliche Verantwortung für artgerechte Tierhaltung aufgezeigt. Nach Abschluss des Projekts haben die Verantwortlichen ein klares Fazit gezogen: Sie finden, dass Fleisch kein Massenprodukt sein dürfe, das zu sehr niedrigen Preisen verkauft wird. Außerdem müsse Tierwohl und artgerechte Tierhaltung Vorrang vor wirtschaftlichen Kriterien haben. Als Konsument brauche man Entscheidungshilfen seitens der Politik. Zusätzlich stünde landwirtschaftlichen Betrieben eine finanzielle Förderung zu. Zuletzt verweist der Brief auf das Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung. Dieses schlug schon im April 2022 Lösungswege für einen flächendeckenden Umbau in der Nutztierhaltung aus, die gesellschaftlich auf Akzeptanz stoßen würden. „Wir begrüßen die Einführung einer langfristigen staatlichen Tierwohlprämie (Erhöhung der ermäßigten Umsatzsteuer auf 19 Prozent beziehungsweise mengenbezogene Verbrauchersteuer und sozialpolitische Flankierung) bei schrittweiser Erhöhung des Tierwohlniveaus im Sinne des Kompetenznetzwerkes.“

(mka)