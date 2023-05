Gehaltserhöhung für Angestellte in der Gastronomie Mehr Geld für alle Angestellten in der Gastronomie im Kreis

„Wer die Ausbildung in der Küche oder im Service absolviert hat und in Vollzeit arbeitet, verdient als Berufsstarter jetzt 2.441 Euro im Monat – damit haben die Beschäftigten immerhin 83 Euro mehr als bislang im Monat in der Tasche“, so NGG-Geschäftsführer Lösch. Erfahrene Fachkräfte hätten sogar 92 Euro mehr im Portemonaie und somit 2.711 Euro am Monatsende auf dem Konto. „Selbst angelernte Köche oder Kellnerinnen mit längerer Betriebszugehörigkeit haben ab jetzt einen Monatslohn von 2.362 Euro . Wer in der Gastronomie arbeitet, sollte unbedingt den Mai-Lohn checken“, sagt Tim Lösch.