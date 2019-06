Mindestens 55 Euro mehr im Kreis Heinsberg : Mehr Geld für Bäckerei-Beschäftigte

Kreis Heinsberg Sie backen ab sofort größere Brötchen: Im Kreis Heinsberg bekommen die 660 Bäckerei-Beschäftigten nach intensiv geführten Tarifrunden mehr Geld.

Ab dem 1. Juni steigen die Löhne der unteren Lohngruppen um 55 Euro, in allen anderen Lohngruppen um 2,8 Prozent. Für die Beschäftigten mit den niedrigsten Einkommen ist das ein Plus von 3,5 Prozent. Das hat die Gewerkschaft NahrungGenuss-Gaststätten (NGG) mitgeteilt. Die rund 660 Bäckerei-Beschäftigten im Kreis Heinsberg – von der Backstube bis zum Ladentresen – haben so spürbar mehr Geld im Portemonnaie. Eine Bäckereifachverkäuferin ab dem dritten Beschäftigungsjahr kommt so auf gut 61 Euro mehr im Monat.