Statistik vorgestellt Mehr Ausbildungsstellen als Bewerber in der Region

Eine gute Nachricht vorneweg: Theoretisch gibt es mehr als genug Ausbildungsstellen für alle Bewerberinnen und Bewerber. Um genau zu sein, stehen in der Städteregion Aachen sowie in den Kreisen Düren und Heinsberg im Schnitt insgesamt 1,25 Ausbildungsstellen je Bewerber bereit. Lediglich der Kreis Heinsberg allein betrachtet, zeigt eine steigende Zahl an Bewerbern und eine sinkende Zahl an Ausbildungsbetrieben. „Der Kreis ist stark dominiert von kleinen Betrieben, die nicht jedes Jahr ausbilden. Deshalb ergeben sich dort jährliche Schwankungen“, erklärt Ulrich Käser, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit.