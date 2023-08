Großspende der Kreissparkasse Heinsberg Mehr als 600.000 Euro für Wohlfahrtsverbände

In vielen Bevölkerungsschichten steige die Not. Das beobachtet auch Lothar Terodde vom Deutschen Roten Kreuz. „Die Situation ist anders, vielleicht extremer als während der letzten Krisen 2014 und 2019.“ Er sehe aber auch Positives, etwa die Zusammenarbeit der Verbände im Kreis Heinsberg, die sich in der AG Freie Wohlfahrtspflege organisieren. „Dass wir hier so eng vernetzt sind, ist ein hohes Gut. So schaffen wir Kontinuität“, sagte Terodde. Das DRK will das Geld vor allem dafür verwenden, den Bereich Jugendfreizeiten weiter auszubauen. „Da wollen wir perspektivisch bis zu 1000 Kindern ein Angebot schaffen.“