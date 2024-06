Kreis Heinsberg will aufklären Medienkonsum von Kindern – Zeitvertreib oder Gefahr?

Es ist keine Frage, dass Eltern gerne zu den naheliegendsten Beschäftigungsmitteln für ihre Kinder greifen, zumal sich die meisten Familien mehr als ein Jahr Elternzeit nicht leisten können. Der Kreis Heinsberg weist außerdem auf den „Spagat zwischen Beruf und Familie“ hin und natürlich auf die Folgen der Pandemie – wegfallende Kinderbetreuung, Homeschooling, Homeoffice und Isolation. Vor allem in der Öffentlichkeit, sei es in Wartebereichen oder in Restaurants, Cafes, selbst in Einkaufswägen im Supermarkt, wird schnell mal zum Tablet gegriffen.