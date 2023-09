Kurioser Einsatz im Kreis Heinsberg Mann fährt mit Kalb auf der Rückbank zur Polizei

Der Mann gab an, in der Nähe des Loherhofs das hilflose Tier in einem Wassergraben gefunden zu haben. Da es sich nicht selbstständig befreien konnte, rettete er das Jungtier aus seiner misslichen Lage und lud es kurzerhand in sein Auto, da er vor Ort keinen Besitzer ausfindig machen konnte. Da er nicht wusste, was er nun machen sollte, fuhr er zur Polizei.