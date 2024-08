Im Kreis Heinsberg Lions Club fördert Lehrkräfte aus der Region

Die Unterstützung beim „Erwachsen werden“ von Kindern und Jugendlichen an den Schulen des Kreises Heinsberg und darüber hinaus ist für die Mitglieder des Lions Clubs Selfkant eine Herzensangelegenheit. Das hat der wohltätige Verein nun in die Tat umgesetzt. In den Räumlichkeiten des Tageszentrums St. Lambertus in Hückelhoven nahmen 23 Lehrerinnen und Lehrer aus acht weiterführenden Schulen an dem zweieinhalbtägigen Seminar „Erwachsen werden“ von Lions Quest teil, darunter viele Klassenlehrerinnen und -lehrer, die mit der Umsetzung ihre Kenntnisse praktisch sofort beginnen können. Von der zentralen Seminarverwaltung für Lions Quest in Wiesbaden (gehört zur Stiftung der deutschen Lions) konnte von den zur Verfügung stehenden Trainerinnen und Trainern Hartmut Denker gewonnen werden.