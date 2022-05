Aus dem Sozialausschuss : Kreis diskutiert über Flüchtlings-Leistungen

Kreis Heinsberg Im Kreis Heinsberg leben aktuell 1800 geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Das Jobcenter steht vor Herausforderungen wegen des Wechsels in das Leistungssystem des SGB II.

Wie es weiter hieß, erhalten diese Menschen im Moment noch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz durch die jeweilige zuständige Kommune. Christian Trox, Geschäftsführer des Jobcenters Kreis Heinsberg, führte in der Sitzung aus, dass es nun darum gehe, den Wechsel ukrainischer Kriegsflüchtlinge in das Leistungssystem des SGB II vorzubereiten. „Der aktuell im Gesetzgebungsverfahren befindliche Änderungsantrag der Fraktionen der SPD, von Bündnis 90/Die Grünen und der FDP zum Entwurf eines Gesetzes zur Regelung eines Sofortzuschlages für Kinder und einer Einmalzahlung an erwachsene Leistungsberechtigte der sozialen Mindestsicherungssysteme aus Anlass der Pandemie sieht unter anderem die Einbeziehung der Geflüchteten in die Grundsicherung nach dem SGB II bzw. SGB XII vor“, so Trox. Mit dem Bezug von Arbeitslosengeld II seien die Leistungsberechtigten zugleich als Pflichtversicherte in die gesetzliche Krankenversicherung und in die soziale Pflegeversicherung einbezogen.