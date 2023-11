Arbeitslosigkeit im Kreis Heinsberg Nur leichte Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt

(RP) Die Arbeitslosigkeit im Bereich der Agentur für Arbeit Aachen-Düren ist im vergangenen Monat minimal zurückgegangen. „Die Herbstbelebung setzt sich im dritten Monat in Folge fort und sorgt wie meistens um diese Jahreszeit für einen Rückgang der Arbeitslosigkeit“, berichtet Agentur-Chef Ulrich Käser. „Aufgrund der schwächeren Konjunktur fällt sie in diesem Oktober allerdings geringer aus als in den letzten Jahren. Die Arbeitslosigkeit reduziert sich in beiden Rechtskreisen und entwickelt sich damit zum Vormonat prozentual deutlich günstiger als im Landesdurchschnitt. Der Arbeitsmarkt zeigt sich somit weiterhin robust“, so Käser.