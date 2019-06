Kreis Heinsberg informiert Bürger : Legionellen-Meldung: Sorgen nicht nötig

Kreis Heinsberg Vom aktuellen Legionellen-Fall in einem produzierenden Betrieb im Kreis Heinsberg geht keine Gefahr für das Trinkwasser aus. Amtsärztin Heidrun Schößler nimmt besorgten Bürgern die Ängste und erklärt das Vorgehen der Behörden in solchen Situationen.

Doch was war wirklich passiert? Im Kühlkreislauf eines produzierenden Betriebes im Kreisgebiet ist der sogenannte Maßnahmenwert für Legionellen überschritten worden. Maßnahmenwert bedeutet, dass das Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg bei einer Überschreitung tätig werden muss. Zunächst einmal, um abzuschätzen, ob eine Gefährdung vorliegt. Dass im aktuellen Fall keine Gefährdung vorliegt, hatte die Kreisverwaltung bereits in ihrer ersten Meldung am Dienstag mitgeteilt. Die gemeldete Kühlanlage wurde mit Bekanntwerden der Grenzwertüberschreitung unverzüglich abgeschaltet. Für den Mittwoch wurde in dem betroffenen Betrieb daraufhin eine erneute Messung vorgesehen, um den aktuellen Stand der Legionellen-Belastung im firmeneigenen, geschlossenen Wassersystem und die Wirksamkeit der seitens der Firma getroffenen Maßnahmen zu überprüfen.