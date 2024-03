Urteil am Landgericht Aachen: Lebenslange Haft für Angeklagten im Mordfall Dorota

Zu den Geschehnissen am 18. Oktober 2016 sagte Bex, man wisse einfach nicht gesichert, was an diesem Abend tatsächlich geschehen ist. Auch sei nicht klar, was die wirkliche Todesursache war. Die Todesumstände seien unklar geblieben. Man habe G. in der Hauptverhandlung als „empathieloses Monster“ dargestellt. Nach wie vor zieht die Verteidigung die Audiodateien der verdeckten Ermittler in Zweifel. Vor allem, weil mögliche entlastende Angaben nicht auf den Tisch kamen.