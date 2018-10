Kreis Heinsberg: Landwirte trotzen Hitze und Dürre

Erntedankempfang der Kreisbauernschaft Heinsberg : Regionale Produkte stärken

Die Landwirte hatten im Sommer 2018 mit Hitze und Dürre zu kämpfen. Foto: Paula Meyersieck

Heinsberg In der Heinsberger Stadthalle fand der traditionelle Erntedankempfang der Kreisbauernschaft Heinsberg statt. Einigkeit herrschte darüber, die Produkte der hiesigen Landwirtschaft als Regionalmarke zu etablieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kurt Lehmkuhl

„Heinsberger Land, das schmeckt man!“ Mit diesem Slogan will die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg Produkte der hiesigen Landwirtschaft als Regionalmarke etablieren. Entsprechende Gespräche mit den Berufsvertretern seien im Gange, berichtete Landrat Stephan Pusch in seinem Grußwort zum traditionellen Erntedankempfang der Kreisbauernschaft Heinsberg. Die Landwirtschaft sei eine der strukturellen und wirtschaftlichen Konstanten im Kreis Heinsberg, sagte Pusch zu deren Mitgliedern, die zuvor von Bernhard Conzen, dem Vorsitzenden der Kreisbauernschaft und Präsidenten des Rheinischen Landwirtschafts-Verbands, in der Heinsberger Stadthalle begrüßt worden waren.

Die Landwirtschaft stelle sich den Herausforderungen der Zeit und lasse sich von Hitze und Dürre ebenso wenig unterkriegen wie von Nässe und Kälte. Landrat Stephan Pusch sicherte den Landwirten die volle Unterstützung des Kreises zu. Sie würden, wie auch der Heinsberger Bürgermeister Wolfgang Dieder in seinem Grußwort betonte, die Produkte erzeugen, „die unsere Ernährung sicherstellen.“ Dieder erinnerte an 2017, das nass, kalt und windig war, und an die abgelaufene Ernteperiode, die von Hitze, Dürre und seltenen Sturzregen geprägt wurde. „Der Klimawandel wird uns noch manche Überraschung bereiten“, meinte er.

Wenn man nach einem Wort suchen müsste, das den Erntedank der diesjährigen Ernte und die Situation auf den Höfen beschreibe, dann treffen wohl „Demut“ dies am besten, sagt Kreislandwirt Bernhard Conzen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Info Landwirte trotzen Dürre und Hitze Trockenheit Auf die langanhaltende Trockenheit und Hitze in diesem Jahr ging auch der Vorsitzende der Kreisbauernschaft Heinsberg, Bernhard Conzen, bei in seiner Rede beim Erntedankempfang ein. Viele Menschen hätten gesehen, wie sich die Natur bei Temperaturen über 40 Grad jeden Tag verändert. „Man kann sich vielleicht jetzt ein Bild davon machen, was in Afrika alltäglich ist.“

Wenn man nach einem Wort suchen müsste, das den Erntedank der diesjährigen Ernte und die Situation auf den Höfen beschreibe, dann treffe wohl „Demut“ dies am besten, sagte Conzen. Demut sei die Einsicht, natürliche Gegebenheiten, insbesondere aus der Natur, nicht beeinflussen zu können und ergeben hinzunehmen. Zu diesen Einflüssen gehöre das Wetter. „Wir haben eine Werkstatt ohne Dach.“ Die Landwirte müssten mit der Ergebenheit umgehen. Nur wer das könne, „kann sich auf das Wagnis Landwirtschaft einlassen.“ Es sei unlauter, inmitten der schwierigen Lage und der seit langem schwersten Dürre, den Bauern die Verantwortung für den Klimawandel in die Schuhe zu schieben. Angesichts der nicht zu leugnenden Klimaveränderungen hätten die Landwirte längst ihre Verantwortung erkannt und seien aktiv dabei, Veränderbares auch zu ändern mit einer eigenen Klimaschutzstrategie, neuen Techniken und modernen Methoden. „Wie können wir uns auf die sichtbaren Bedrohungen eines Klimawandels in Verbindung mit der Zunahme von Extremwetterereignissen einstellen?“, fragte der Vorsitzende der Kreisbauernschaft, um die Antwort hinterherzuschieben: Mit technischen Mitteln seien die Extreme nicht beherrschbar. Es müsse für diese Fälle finanzielle Ausgleichsmöglichkeiten geben, es müssten neue Sorten gezüchtet werden, die effizient Nährstoffe nutzen können, weniger anfällig gegen Krankheiten und Insekten sind und die gleichzeitig möglichst stabil auf unterschiedliche Wasserverhältnisse reagieren. Auch sei ein chemischer Pflanzenschutz unabdingbar. „Dieser ist ein wichtiger Baustein zur Ertragssicherung und muss wieder eine Zukunftsperspektive bekommen.“



Kreis Kleve : Kreisbauernschaft fordert eine faire Entlohnung für Landwirte

zurück

weiter

Bernhard Conzen ist überzeugt, dass die Bevölkerung die Landwirte auf diesem Weg begleiten. Zugleich hofft er, dass der Ruf nach regionalen, hochwertigen Lebensmitteln auch ernsthaft durch das Verkaufsverhalten bekundet wird. „Es kann nicht sein, dass etwa zu Beginn der diesjährigen Frühkartoffelsaison wochenlang die Ware aus Ägypten gegenüber der heimischen bevorzugt wird und im Regal zu Dumpingpreisen angeboten wird.“ Dennoch ist Conzen zuversichtlich, dass der Ruf der Landwirtschaft gewonnen hat. „Der diesjährige Erntedank schafft hoffentlich das Bewusstsein, dass die Landwirtschaft kein notwendiges Übel ist, sondern zu den wichtigen Branchen der Zukunft gehört.“