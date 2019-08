Fördergeld für Kreis Heinsberg : Das Land NRW unterstützt die digitale Schulausstattung

Kreis Heinsberg Mehr als 12,5 Millionen Euro für Schulen im Kreis Heinsberg bringt der Digitalpakt NRW. Vor allem die Schulstädte Erkelenz und Hückelhoven sollen davon profitieren.

Nach Angaben des Schulministeriums erhalten die Schulträger ein Förderbudget, das bei der Antragstellung zu berücksichtigen ist. Die Zuwendung soll in Form einer Projektförderung in Höhe von bis zu 90 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben erfolgen, erläuterte Lenzen. Der Eigenanteil der Schulträger betrage dann noch zehn Prozent. „Die Mittel können für Investitionen in die IT-Grundstruktur (Vernetzung, WLAN, interaktive Tafeln, Displays), in digitale Arbeitsgeräte (insbesondere für die technisch-naturwissenschaftliche Bildung), in schulgebundene mobile Endgeräte (insbesondere Laptops, Notebooks, Tablets, jedoch mit Ausnahme von Smartphones) sowie in regionale Maßnahmen getätigt werden.“