Landtagsabgeordneter Stefan Lenzen (FDP) : Reaktion auf Flüchtlingsresolution

Kreis Heinsberg Nach Resolution des Flüchtlingsrates stellt Landtagsmitglied Stefan Lenzen klar: Minderjährige und deren Familien bleiben nicht länger als sechs Monate in ZUE.

Landtagsabgeordneter Stefan Lenzen (FDP) weist den Flüchtlingsrates im Kreis Heinsberg darauf hin, dass niemand in Nordrhein-Westfalen plant, minderjährige Flüchtlinge und deren Familien länger als sechs Monate in Zentralen Unterbringungseinrichtungen zu behalten, wie es eine in Wegberg-Petersholz gibt. Genau das aber befürchtet der Flüchtlingsrat im Kreis Heinsberg und hatte sich in einer Resolution an die Landesregierung gewandt.