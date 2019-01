Themen für Kreis Heinsberg im neuen Jahr besprochen: Landespolitiker stützen Wirtschaftsförderung

Stefan Lenzen (v.l.), Ulrich Schirowski, Bernd Krückel und Thomas Schnelle berieten in Heinsberg über Wirtschaftsthemen für 2019. Foto: WFG Kreis Heinsberg

Kreis Heinsberg Digitalisierung, Braunkohlen-Strukturfonds, Gewerbeflächen und Verkehrsprojekte sind Themen, die von den Landtagsabgeordneten und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft 2019 angepackt werden.

Andreas Speen (spe) leitet die Redaktion der Rheinischen Post in Erkelenz.

Die Arbeitslosenquote befindet sich im Kreis Heinsberg auf einem Tiefststand. Die Beschäftigung ist auf einem hohen Niveau. Und die Stimmung in der regionalen Wirtschaft bleibt gut. Sich auf dieser Situation auszuruhen, ist fatal – darin sind sich die drei Landtagsabgeordneten aus dem Kreis Heinsberg, Thomas Schnelle, Bernd Krückel (CDU) und Stefan Lenzen (FDP), sowie Ulrich Schirowski, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg, einig. Erstmals haben sie sich in dieser Konstellation getroffen, um sich zum Jahresbeginn gegenseitig über aktuelle wirtschaftsrelevante Entwicklungsthemen zu informieren. Oben auf ihre jeweilige Agenda wollen sie die Digitalisierung, den Braunkohlen-Strukturfonds, die Gewerbeflächenentwicklung und Verkehrsprojekte setzen, teilten sie nach dem Gespräch gemeinsam mit.

Schnelle, den Landtagsabgeordneten für den Nordkreis, beschäftigen vor allem der Ausstieg aus dem Braunkohlenabbau und die damit verbundenen strukturpolitischen Folgen: „Das betrifft natürlich zu allererst die Menschen vor Ort, direkt am Tagebaurand. Wirtschafts-, struktur- und arbeitsmarktpolitisch geht das aber weit darüber hinaus und hat Auswirkungen auf große Teile des Kreises Heinsberg.“ Deshalb plädiert er für ein konzertiertes Vorgehen der Tagebaurandkommunen und des gesamten Kreises Heinsberg. „In der Braunkohlen-Strukturkommission in Berlin wird auf höchster Ebene über Ausstiegsszenarien und vor allem Fördermittel verhandelt. Wir müssen uns gemeinsam stark machen, um von dieser Förderung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten profitieren zu können.“