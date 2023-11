Kommunen im Kreis Heinsberg Finanzielle Unterstützung für die Flüchtlingshilfe

Bernd Krückel, Abgeordneter für den Heinsberger Südkreis zeigt sich da weniger euphorisch: „Die Bundesregierung wird ihrer Verantwortung nicht gerecht. Die Zahl der Geflüchteten steigt, der Bund hat aber angekündigt, für 2024 seine Unterstützung an die Bundesländer und Kommunen drastisch zu reduzieren. Das ist der falsche Weg.“ Gehe es nach den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten aller Bundesländer, müssten sich die Leistungen des Bundes in einem flexiblen und auskömmlichen Finanzierungssystem an der Zahl der Flüchtlinge und den tatsächlichen Herausforderungen vor Ort orientieren, betont er.