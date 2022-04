Im ganzen Kreis Heinsberg : Kunstttour bietet Einblicke auf 68 Stationen

Die Erkelenzerin Beate Bündgen ist auf der Kunsttour eine alte Bekannte. In diesem Jahr wirkt sie an der Ausstellung „Woma(e)n“ mit. Foto: Resch/Bündgen

Kreis Heinsberg Ateliers und Galerien öffnen zum Maifeiertag am kommenden Wochenende ihre Pforten. Durch ihre Vielfalt hat die beliebte Kunsttour einen besonderen Reiz.

(RP) 68 Stationen im Kreisgebiet: Die Kunsttour ist ein Höhepunkt im kulturellen Veranstaltungskalender des Kreises Heinsberg. 38 Ateliers öffnen am kommenden Sonntag, 1. Mai, von 11 bis 18 Uhr ihre Pforten. Nach der corona-bedingten Pause planen die Künstler in diesem Jahr wieder mit dem altbewährten Programm.

Bildhauerei, Malerei, Skulpturen, Textilkunst, Fotografien, Grafiken, Zeichnungen, Installationen, Collagen und vieles mehr, geschaffen von Künstlern aus dem Kreis Heinsberg, erwarten die Besucher. Der besondere Reiz der Kunsttour liegt darin, durch die offenen Türen von Ateliers, Galerien, Kunstvereinen und Museen zu schlendern und sich in Ruhe umzuschauen. Dabei informieren die Künstler in den eigenen Ateliers über die angewandten Arbeitstechniken, Herangehensweisen und verwendete Materialien und tragen zum Verstehen der Werke zeitgenössischer Kunst bei.

Das umfangreiche Angebot wird ergänzt durch 30 Ausstellungen und Veranstaltungen. Zu den Stationen zählen unter anderem der Canthe Kunstverein Hückelhoven auf Haus Hohenbusch, das Künstler-Forum Schloss Zweibrüggen in Übach-Palenberg, der Kulturverein Selfkant, der Kunstverein Region Heinsberg im Horster Hof in Heinsberg-Unterbruch und das Leo Küppers Haus in Wassenberg.

Zur besseren Orientierung gibt es auch in diesem Jahr wieder eine Broschüre mit einem Überblick des gesamten Angebots. Der Flyer ist erhältlich in allen Rathäusern, in der Heinsberger Kreisverwaltung, den Kundencentern der NEW und in den Filialen der Kreissparkasse Heinsberg.