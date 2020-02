Reaktionen auf Thüringen Wahl : FDP-Vorsitzender: Kooperation mit AfD undenkbar

Klaus J. Wagner, Kreisvorsitzender der FDP: „Eine wie auch immer geartete Kooperation mit der AfD kommt für uns nicht in Frage.“. Foto: Ruth Klapproth

Kreis Heinsberg Reaktionen auf die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen und die Wende am Donnerstag von FDP, CDU und „Bündnis gegen Rechts“. Für die FDP im Kreis Heinsberg gilt: „Eine wie auch immer geartete Kooperation mit der AfD kommt für uns nicht in Frage.“

Von Gabi Laue und Andreas Speen

Mit deutlichen Worten grenzt sich die FDP im Kreis Heinsberg von den Liberalen in Thüringen ab, wo sich Thomas Kemmerich am Mittwoch mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten hatte wählen lassen. Die am Donnerstag vollzogene Wende hingegen begrüßt Kreisvorsitzender Klaus J. Wagner ausdrücklich: „Ich halte die Entscheidung der FDP-Fraktion im Thüringer Landtag, einen Antrag zur Auflösung des Landtags zu stellen, für den richtigen Schritt. Der erklärte Rücktritt von Thomas Kemmerich und eine Neuwahl des Thüringischen Landtags sind die gebotenen Schlüsse. Es sind Fehler gemacht worden, die es nunmehr zu korrigieren gilt. Dazu ist ein Neuanfang mit Neuwahlen ein richtiger Weg. Aus meiner Sicht hätte es erst gar nicht zur Wahl von Kemmerich kommen dürfen.“

Die Thüringer FDP sei „in die Falle der AfD getappt“. Das sei mehr als bedauerlich, erklärt Klaus J. Wagner auf Anfrage unserer Redaktion und unterstreicht neben der allgemeinen Haltung der Liberalen zu Weltoffenheit, Toleranz und einer starken Demokratie: „Diese Werte sind unverzichtbar und dürfen nicht Gegenstand parteipolitischen Kalküls sein. Deshalb gilt für die FDP im Kreis Heinsberg: Eine wie auch immer geartete Kooperation mit der AfD kommt für uns nicht in Frage.“

„Entsetzt“ äußerte sich der Sprecherkreis des „Bündnis gegen Rechts – für Demokratie und Toleranz im Kreis Heinsberg“ am Donnerstag über den Wahlvorgang in Thüringen, „dass ein Ministerpräsident mit den Stimmen von Faschisten ins Amt gewählt wurde. Es war bisher Konsens unter allen Demokraten, dass Rechtsextremisten nie wieder bestimmenden Einfluss auf die Geschicke unseres Landes haben können.“ Dieser Konsens sei „eklatant gebrochen“ worden. Das „Bündnis gegen Rechts“ rufe deshalb alle Demokraten dazu auf, „nun noch geschlossener zusammenzustehen“.