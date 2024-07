Bildung von Großpfarreien Kritik an Bistumsplänen bleibt bestehen

Dies hat der Aachener Bischof nach einem Bericht der Aachener Zeitung gerade noch einmal bekräftigt, was derzeit für erneuten Zorn der Kritiker rund um die Aachen-Eilendorfer Initiative „Kirche bleibt hier“ sorgt. Mächtig Staub aufgewirbelt hatten vor zwei Monaten zwei Protestschreiben (sog. Rekurse) der Kritiker an den Vatikan, teils sogar an den Papst persönlich, in denen sie sich gegen das drastische Strukturreformkonzept des Bistums für die Gemeinden wandten. Der Vatikan reagierte daraufhin mit der Aufforderung an den Bischof, im Dialog mit der Basis einen Kompromiss zu suchen.