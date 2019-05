Kreisverwaltung Heinsberg bei Rezertifizierung sehr gut : Erneut familienfreundlicher Arbeitgeber

Prüferin Astrid Laudage von der Bertelsmann-Stiftung überreicht an Personaldezernent Philipp Schneider (r.) und Haupt- und Personalamtsleiter Alexander Knorren Urkunde und Kachel, mit denen bestätigt wird: Die Kreisverwaltung Heinsberg bleibt familienfreundlicher Arbeitgeber. Foto: Kreis Heinsberg

Heinsberg Kreisverwaltung bleibt „familienfreundlicher Arbeitgeber“ mit hoher Zufriedenheit der Mitarbeiter.

Die Kreisverwaltung in Heinsberg ist erneut als familienfreundlicher Arbeitgeber zertifiziert worden. Zum ersten Mal war das 2015 gelungen, als einem der ersten Arbeitgeber im Kreisgebiet. Das neue, bis 2022 geltende Zertifikat für das Kreishaus überbrachte Prüferin Astrid Laudage von der Bertelsmann-Stiftung, die beides an Personaldezernent Philipp Schneider und den Leiter des Haupt- und Personalamtes, Alexander Knorren, überreichte.

Für ihre rund 1100 Bediensteten bietet die Kreisverwaltung eine Vielzahl von Arbeitszeitmodellen an, so dass für nahezu jeden Bediensteten eine maßgeschneiderte, auf die jeweilige familiäre Situation abgestimmte Vereinbarung geschaffen werden kann. Ebenso bietet der Kreis Heinsberg als Arbeitgeber viele Aufstiegschancen an. Begleitet werden diese zum Beispiel durch Führungskräfte- beziehungsweise Nachwuchsführungskräfte-Seminare. Mitarbeiterjahresgespräche, die dazugehörigen Schulungen und ein umfassendes betriebliches Gesundheitsmanagement waren weitere Mosaiksteine, die die Neuzertifizierung sicherten.