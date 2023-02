Einstimmiger Beschluss Heinsberger Kreistag möchte Ukraine-Partnerschaft

Der Kreis Heinsberg will seine Kontakte in die Ukraine intensivieren. Wie der Kreistag in dieser Woche einstimmig beschloss, soll eine Städte- oder Solidaritätspartnerschaft mit einer größeren Stadt, einem Rajon (vergleichbar mit einem deutschen Kreis) oder einem der 24 Oblaste (vergleichbar mit deutschen Regionen oder Bundesländern) des Landes angestrebt werden, das sich seit knapp einem Jahr im Krieg mit Russland befindet. Einen entsprechenden Antrag hatten CDU, SPD, Grüne, FDP und Freie Wähler gestellt.