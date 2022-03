Antrag zu Regenbogenfarben : Heinsberger Kreishaus soll bunt erstrahlen

In Wegberg wehte am 17. Mai 2021 als Zeichen für Toleranz und gegen Diskriminierung die bunte Regenbogenflagge vor dem Rathaus. Foto: Michael Heckers

Kreis Heinsberg Das Kreishaus soll am 17. Mai bunt erstrahlen. In den Heinsberger Kommunen war das Thema Regenbogenflagge bereits kontrovers diskutiert worden.

(cpas) Am 17. Mai ist der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie, englisch abgekürzt als „Idahobit“. Dazu soll in diesem Jahr unter anderem am Heinsberger Kreishaus ein Zeichen gesetzt werden, wie SPD und Grüne in einem gemeinsamen Antrag fordern. Die Verwaltung soll einen „praktikablen und kostengünstigen Weg“ finden, „sei es nun Beleuchtung des Kreishauses, Regenbogenfahne, Regenbogenbilder oder Ähnliches“.

In vielen Städten im Erkelenzer Land hatten Ratsfraktionen schon im vergangenen Jahr mit Anträgen ihre Verwaltungen aufgefordert, an den Rathäusern am 17. Mai Regenbogenflaggen zu hissen. In Wegberg gelang das auch unkompliziert; in Erkelenz, Hückelhoven und Wassenberg lehnten die Stadtspitzen hingegen unter Verweis auf Regularien und Verordnungen ab. Und auch am Heinsberger Kreishaus wehte im Vorjahr keine Regenbogenflagge.