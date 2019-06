Heinsberger zum Deutschen Bauerntag in Leipzig : Gute Bedingungen für Arbeit der Bauernfamilien gefordert

Kreis Heinsberg Bernhard Conzen, Vorsitzender der Kreisbauernschaft, hält eine Diskussion über den Stellenwert der Landwirtschaft für die Gesellschaft für notwendig.

Die Landwirtschaft selbst befindet sich im Wandel, aber auch die Ansprüche an die Landwirtschaft verändern sich. Das will Bernhard Conzen, Vorsitzender der Kreisbauernschaft Heinsberg, beim Deutschen Bauerntag in Leipzig zum Thema machen. „Es ist höchste Zeit, Gesellschaft, Politik und Marktpartner in die Verantwortung zu nehmen. Wir müssen an den Stellenwert erinnern, den eine nachhaltige, bäuerlich-unternehmerische Landwirtschaft für unsere Gesellschaft hat. Wir müssen gute und zukunftsorientierte Rahmenbedingungen für die Arbeit der Bauernfamilien einfordern“, erklärt Bernhard Conzen, bevor er mit anderen rheinischen Landwirten nach Leipzig fahren wird.