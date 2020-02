Bernhard Conzen, Vorsitzender der Kreisbauernschaft Heinsberg : Landwirte setzen beim Ausfahren von Gülle auf neue Technik

Kreis Heinsberg Wenn die Böden befahrbar sind, bringen die rheinischen Landwirte seit dem 1. Februar wieder Gülle aus – an manchen Tagen ist das zu riechen.

Wenn die Böden befahrbar sind, bringen die rheinischen Landwirte seit dem 1. Februar wieder Gülle aus – an manchen Tagen ist das zu riechen. „Gülle ist ein Thema, das viele Verbraucher beschäftigt und bei dem oft zu wenig Klarheit herrscht. Sowohl Landwirte als auch Wissenschaft und Landmaschinenhersteller arbeiten ständig daran, die Gülleausbringung zu optimieren“, erklärt Bernhard Conzen, Vorsitzender der Kreisbauernschaft Heinsberg, und betont zu der Geruchsproblematik: „Gülle gehört in den Boden und nicht in die Luft.“