Im Kreis Heinsberg Krankenhäuser gelten als „löbliches Vorbild“

In den vergangenen Wochen und Monaten ist viel über Krankenhäuser diskutiert worden. Nicht nur in Berlin, wo SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach seine nicht unumstrittene Krankenhausreform auf den Weg gebracht hat, die jüngst vom Bundeskabinett verabschiedet wurde. Sondern auch in Nordrhein-Westfalen, wo die eigenen Reformpläne eigentlich bereits weit fortgeschritten sind. Dort laufen seit November 2022 regionale Verfahren, durch die gemeinsam mit allen regional Beteiligten die Krankenhauslandschaft neu geplant werde, wie das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen auf seiner Homepage schreibt. Mit dieser Reform werde nach Möglichkeiten gesucht, die Personal- und Finanzressourcen zum Wohle der Patienten zu verteilen und zu konzentrieren. Am Ende kann dabei auch die Schließung von Bereichen stehen. Ziel sei es, dass Patienten nur noch in Häuser mit großen Fallzahlen und entsprechender Erfahrung kommen und nicht jede Klinik mehr alles operieren darf. In NRW soll aber weiter jeder Bürger binnen 20 Minuten ein Krankenhaus erreichen können.