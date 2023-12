Für Menschen mit Einschränkungen Kreis Heinsberg kooperiert mit Berufsförderungswerk

Die Teilnehmer absolvieren beim Berufsförderungswerk in Zusammenarbeit mit dem Studieninstitut für kommunale Verwaltung eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten. Die Qualifizierung beinhaltet Praktika, welche die Teilnehmenden in einer kommunalen Verwaltung ihrer Wahl, am besten in der heimatlichen Region, absolvieren. In der Ausbildung sind zwei Praktikumsabschnitte von je vier Monaten vorgesehen. Die Praktikanten werden in der Kreisverwaltung in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt. Das Berufsförderungswerk sorgt für Hilfs- und Unterrichtsmittel. Dazu zählen größere Monitore und Lesegeräte ebenso wie interaktive Lernprogramme und Gesetzestexte auf dem PC.