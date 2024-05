Hitzige Diskussion im Kreis Heinsberg Kompromiss bei Erhöhung der Kita-Gebühren

In einer eigens dafür einberufenen Sondersitzung des Kreis-Jugendhilfeausschusses hat sich die Politik am Montagabend einstimmig gegen eine deutliche Erhöhung der Kita-Gebühren in sechs der zehn Kommunen des Kreises Heinsberg ausgesprochen. Die Gebühren werden zum kommenden Jahr erneut um lediglich 1,5 Prozent steigen. Der Kreis Heinsberg hatte zuvor eine Steigung um 9,65 Prozent vorgeschlagen. Betroffen sind die Kommunen Wegberg, Wassenberg, Übach-Palenberg, Waldfeucht, Gangelt und Selfkant, die jeweils keine eigenen Jugendämter haben und über das Kreisjugendamt betreut werden.