Polizeikontrollen im Kreis Heinsberg Kokain im Genitalbereich und im Dutt

Der Aachener Zoll stellte bereits am Samstag, 6. Juli, insgesamt 56 Gramm Kokain in Gangelt sicher. Ein 20-jähriger Deutscher aus dem Kreis Heinsberg hatte den Stoff in seinem Genitalbereich versteckt. Einen weiteren Cellophanbeutel mit Kokain fanden die Beamten im Handschuhfach des Wagens, mit dem der junge Mann zuvor gemeinsam mit einem 35-Jährigen aus den Niederlanden in das Bundesgebiet eingereist war. Die Frage nach mitgeführten Betäubungsmitteln, Waffen und größeren Bargeldbeträgen verneinten die beiden zunächst. Da den Zöllnern die weiteren Ausführungen der Beschuldigten allerdings verdächtig erschienen, sahen sie doch genauer hin und wurden fündig. Nach eigenen Angaben waren die Männer als Drogenkuriere unterwegs.