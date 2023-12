Zwischen Aphoven und Selsten Kleinflugzeug stürzt nach Start ins Feld

Glimpflich endete der eigentlich geplante Flug für zwei Personen, die am Mittwoch vom Flugplatz zwischen Aphoven und Selsten an der Landstraße 228 mit einem Kleinflugzeug starten wollten. Unmittelbar nach dem Start kam es offenbar zu Problemen mit dem Motor. Das Flugzeug gewann nicht an Höhe, landete schließlich unsanft in einem Feld. Während das Flugzeug zum Totalschaden wurde, blieben die beiden Insassen unverletzt, berichtet die Polizei.