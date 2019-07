Kritik an „dünner Datenlage“ : Zahlen aus dem Ministerium: Grüne fordern mehr Güllekontrollen

Kreis Heinsberg Das Kontrollnetz bei Gülleausbringungen muss besser werden, fordern die Grünen im Kreis Heinsberg. Ihre Kritik basiert auf Zahlen aus dem NRW-Umweltministerium.

Die Kontrolle der Gülleausbringung auf Feldern im Kreis Heinsberg ist den Grünen zu lasch. Das machen sie in einer Pressemitteilung deutlich. In der berufen sich Kreistagsfraktion und -partei auf eine Kleine Anfrage ihrer Landtagsfraktion und die Antwort aus dem Umweltministerium. Sie fordern, die Kontrollen zu verbessern. Ruth Seidl: „Insgesamt ist die Datenlage, was die Erfassung der aus der Bürgerschaft eingebrachten Beschwerden eingeht, unbefriedigend. Aus unserer Sicht müssen das Kontrollnetz weiter ausgebaut und die Anzeigen aus der Bevölkerung ernst genommen werden. Letztendlich geht es um die Trinkwasserqualität, und wir erwarten, dass die Behörden durch sichere Datenerhebung Verstöße gegen die Gülleverordnung besser verfolgen können.“

Das ist aus Sicht der Grünen derzeit nicht gewährleistet. Aus den Antworten der Landesregierung geht laut Grüne für den Kreis Heinsberg hervor, dass sieben Verschiebungen der Sperrfrist, das heißt ein früherer Beginn der Ausbringung im Februar, genehmigt, aber nicht kontrolliert wurden. „Problematisch ist dies, weil so die rechtlich geregelte Datumsgrenze aufgeweicht wird, was die Kontrollen zusätzlich erschwert. Der Kreis Heinsberg gibt im Übrigen an, dass keine Erfassung der in der Regel telefonisch oder per E-Mail eingehenden Beschwerden bei der Unteren Wasserbehörde erfolgt. Die konkrete Anzahl der Beschwerden wurde lediglich auf 15 für 2018 geschätzt. Aktuell läuft ein Strafverfahren zur Gewässerverunreinigung.“ Bei der Landwirtschaftskammer wurden im selben Jahr nach Grünen-Angaben 18 konkretisierte, auf Beschwerden beruhende Fälle weiterbearbeitet. „Es fanden 23 Vor-Ort-Kontrollen statt, bei denen neun Verstöße festgestellt wurden. Für die erfassten Verstöße liegen keine nach Vor-Ort-Kontrollen und übrigen Kontrollen differenzierten Daten vor. Es wurden insgesamt 17 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, bei zehn Verfahren wurde ein Bußgeld verhängt, bei drei Verfahren eine Verwarnung ausgesprochen, vier wurden eingestellt. Die Bußgeldhöhe lag zwischen100 und 1050 Euro.“