“Umweltbildung nach vorne bringen“ Kevin Simon ist neuer Kreis-Klimaschutzmanager

Klimaschutzmanager sind derzeit in Kommunen und Kreisverwaltungen in ganz Deutschland heiß begehrt. Denn der Druck aus der Bevölkerung, Klimaschutz in der Verwaltung bei jeder Entscheidung mitzudenken, wächst. Zeitgleich werden die neuen Manager häufig zumindest in den ersten Jahren aus Fördermitteln bezahlt. Während die Stadt Wegberg weiterhin einen Klimaschutzmanager sucht, ist der Kreis Heinsberg nun fündig geworden. Der 31-jährige Kevin Simon hat seinen Posten zum Juli angetreten, wie der Kreis jetzt mitteilt. Simon tritt damit die Nachfolge von Lisa Welze an.